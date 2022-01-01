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Стильная штучка Стильная штучка
Киноафиша Фильмы Стильная штучка Стильная штучка, 2002: актеры и роли
Sweet Home Alabama Стильная штучка 2002 / США
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Стильная штучка, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Энди Теннант Энди Теннант Andy Tennant
В ролях
Риз Уизерспун Риз Уизерспун Reese Witherspoon Джош Лукас Джош Лукас Josh Lucas Патрик Демпси Патрик Демпси Patrick Dempsey Фред Уорд Fred Ward Мэри Кэй Плэйс Мэри Кэй Плэйс Mary Kay Place Джин Смарт Джин Смарт Jean Smart Кэндис Берген Кэндис Берген Candice Bergen Итэн Эмбри Итэн Эмбри Ethan Embry Мелани Лински Мелани Лински Melanie Lynskey
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