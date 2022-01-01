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Стильная штучка
Стильная штучка, 2002: актеры и роли
Sweet Home Alabama
Стильная штучка
2002 / США
7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Стильная штучка, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Энди Теннант
Andy Tennant
В ролях
Риз Уизерспун
Reese Witherspoon
Джош Лукас
Josh Lucas
Патрик Демпси
Patrick Dempsey
Фред Уорд
Fred Ward
Мэри Кэй Плэйс
Mary Kay Place
Джин Смарт
Jean Smart
Кэндис Берген
Candice Bergen
Итэн Эмбри
Ethan Embry
Мелани Лински
Melanie Lynskey
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