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Амазонка в огне
Амазонка в огне, 1993: актеры и роли
Fire On The Amazon
Амазонка в огне
1993 / США
5.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 3.5
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Амазонка в огне, 1993: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Луис Льоса
Luis Llosa
В ролях
Сандра Буллок
Sandra Bullock
Крэйг Шеффер
Craig Sheffer
Хуан Фернандес
Juan Fernández de Alarcon
Джудит Чэпман
Judith Chapman
Рэмси Росс
Хорхе Гарсиа Бустаманте
Рейнальдо Аренас
Reynaldo Arenas
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