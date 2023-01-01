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28 Days 28 дней 2000 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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28 дней, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бетти Томас Бетти Томас Betty Thomas
В ролях
Сандра Буллок Сандра Буллок Sandra Bullock Вигго Мортенсен Вигго Мортенсен Viggo Mortensen Доминик Уэст Доминик Уэст Dominic West Дайэн Лэдд Diane Ladd Элизабет Перкинс Элизабет Перкинс Elizabeth Perkins Стив Бушеми Стив Бушеми Steve Buscemi Алан Тьюдик Алан Тьюдик Alan Tudyk Азура Скай Azura Skye Рени Сантони Reni Santoni Марианн Жан-Батист Марианн Жан-Батист Marianne Jean-Baptiste Марго Мартиндейл Марго Мартиндейл Margo Martindale Майкл О`Нил Майк О’Мэлли Майк О’Мэлли Mike O'Malley
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
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2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
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2023, США, боевик, криминал
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Дыхание
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2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
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Укрась прощальное утро цветами обещания
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Сквозь время
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Мармадюк
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