Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дыхание"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
28 дней
28 дней, 2000: актеры и роли
28 Days
28 дней
2000 / США
5.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
28 дней, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бетти Томас
Betty Thomas
В ролях
Сандра Буллок
Sandra Bullock
Вигго Мортенсен
Viggo Mortensen
Доминик Уэст
Dominic West
Дайэн Лэдд
Diane Ladd
Элизабет Перкинс
Elizabeth Perkins
Стив Бушеми
Steve Buscemi
Алан Тьюдик
Alan Tudyk
Азура Скай
Azura Skye
Рени Сантони
Reni Santoni
Марианн Жан-Батист
Marianne Jean-Baptiste
Марго Мартиндейл
Margo Martindale
Майкл О`Нил
Майк О’Мэлли
Mike O'Malley
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Король неба
Отзывы
2023, Китай, боевик, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Мальдивы подождут
Отзывы
2023, Россия, комедия
Дыхание
Отзывы
2023, Россия, драма
Зверогонщики
Отзывы
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Укрась прощальное утро цветами обещания
Рецензия
Отзывы
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Сквозь время
Отзывы
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Отзывы
2022, США, анимация
Related video
Копия Кеосаяна: младшая дочь Хмельницкой произвела фурор в Сети (фото)
Украл даже Шурика: некрасивый плагиат Гайдая уличили еще в СССР
Его боялись все советские дети, а зря: только посмотрите, как хорош Фредди Крюгер без жуткого образа
Евнух из «Великолепного века» в обычной жизни оказался секс-символом (фото)
Прошло больше полувека: ахнете, увидев редкое фото Марка Захарова с единственной женой
Женщины накинулись на Данелию из-за сцены в «Афоне»: их можно понять
Британцы умудрились придумать русскую «народную» песню: ее знает каждый
«Такая мелочь»: Кончаловский неспроста не вмешивается в скандал с Высоцкой
Миронов принял беспрецедентное решение по Театру Наций: такого никто не ожидал
Кровь не водица: дочь Риты Осяниной из фильма «...А зори здесь тихие» засветилась в кино
На фото дочери Анны Самохиной невозможно смотреть без слез: вот в чем дело
Одной ногой в могиле: после смерти мужа Гурцкая в тяжелом состоянии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить