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Контакт
Контакт, 1997: актеры и роли
Contact
Контакт
1997 / США
8.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Контакт, 1997: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Земекис
Robert Zemeckis
В ролях
Джоди Фостер
Jodie Foster
Мэттью МакКонахи
Matthew McConaughey
Джеймс Вудс
James Woods
Анджела Бассетт
Angela Bassett
Джон Херт
John Hurt
Дэвид Морс
David Morse
Роб Лоу
Rob Lowe
Такер Смоллвуд
Tucker Smallwood
Джена Мэлоун
Jena Malone
Максимильян Мартини
Уильям Фихтнер
William Fichtner
Джейк Бьюзи
Jake Busey
Джеффри Блэйк
Том Скеррит
Tom Skerritt
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