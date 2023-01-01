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Киноафиша Фильмы Контакт Контакт, 1997: актеры и роли
Contact Контакт 1997 / США
8.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Контакт, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Земекис Роберт Земекис Robert Zemeckis
В ролях
Джоди Фостер Джоди Фостер Jodie Foster Мэттью МакКонахи Мэттью МакКонахи Matthew McConaughey Джеймс Вудс Джеймс Вудс James Woods Анджела Бассетт Анджела Бассетт Angela Bassett Джон Херт Джон Херт John Hurt Дэвид Морс Дэвид Морс David Morse Роб Лоу Роб Лоу Rob Lowe Такер Смоллвуд Tucker Smallwood Джена Мэлоун Джена Мэлоун Jena Malone Максимильян Мартини Уильям Фихтнер Уильям Фихтнер William Fichtner Джейк Бьюзи Джейк Бьюзи Jake Busey Джеффри Блэйк Том Скеррит Том Скеррит Tom Skerritt
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