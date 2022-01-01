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Амистад
Амистад, 1997: актеры и роли
Amistad
Амистад
1997 / США
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Амистад, 1997: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг
Steven Spielberg
В ролях
Стеллан Скарсгард
Stellan Skarsgard
Энтони Хопкинс
Anthony Hopkins
Питер Ферт
Peter Firth
Ксандер Беркли
Xander Berkeley
Ралф Браун
Томас Милиэн
Найджел Хоторн
Nigel Hawthorne
Дэвид Пэймер
David Paymer
Морган Фриман
Morgan Freeman
Мэттью МакКонахи
Matthew McConaughey
Пит Постлетуэйт
Pete Postlethwaite
Аллан Рич
Allan Rich
Пол Гилфойл
Paul Guilfoyle
Дэррен Берроуз
Анна Пакуин
Anna Paquin
Джон Ортис
John Ortiz
Дьимон Хаунсоу
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