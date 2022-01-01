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Амистад Амистад
Киноафиша Фильмы Амистад Амистад, 1997: актеры и роли
Amistad Амистад 1997 / США
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Амистад, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг Стивен Спилберг Steven Spielberg
В ролях
Стеллан Скарсгард Стеллан Скарсгард Stellan Skarsgard Энтони Хопкинс Энтони Хопкинс Anthony Hopkins Питер Ферт Peter Firth Ксандер Беркли Ксандер Беркли Xander Berkeley Ралф Браун Томас Милиэн Найджел Хоторн Nigel Hawthorne Дэвид Пэймер Дэвид Пэймер David Paymer Морган Фриман Морган Фриман Morgan Freeman Мэттью МакКонахи Мэттью МакКонахи Matthew McConaughey Пит Постлетуэйт Pete Postlethwaite Аллан Рич Allan Rich Пол Гилфойл Пол Гилфойл Paul Guilfoyle Дэррен Берроуз Анна Пакуин Анна Пакуин Anna Paquin Джон Ортис Джон Ортис John Ortiz Дьимон Хаунсоу
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