Киноафиша Фильмы Россия - Италия: Фронт памяти

Россия - Италия: Фронт памяти

Russia - Italy: Front of Memory 18+
О фильме

Немногие - будь это Россия или Италия - знают о том, что 65 лет тому назад 220000 итальянских солдат, в большинстве своем неимущие крестьяне, были отправлены на "русский фронт", при этом их экипировка и вооружение были из рук вон плохими. Фашистская пропаганда бросила их на борьбу с "варварами ниже человеческого достоинства, безбожниками, врагами цивилизации и прогресса", которые должны были быть подвергнуты истреблению. В действительности, помимо идеологических причин существовали интересы "менее одухотворенные", а именно - угольные бассейны и сталеварные заводы в Донецкой области, а также нефтеносные пласты на Кавказе. Экспорт цивилизации и захват источников энергоресурсов всегда выступал мощным двигателем исторического процесса, и всегда нёс с собой страдание и варварское разрушение. Но итальянские крестьяне, призванные встать в строй Итальянского корпуса, мало разбирались или не разбирались вовсе в фашизме или коммунизме. Разумеется, были среди итальянских солдат и волонтеры-фашисты - люди, охваченные фанатизмом и лишенные собственного видения, люди, поддавшиеся идеологической обработке: их действия не делают чести человеческому роду. И все же судьба итальянского корпуса символична, ибо именно в этой истории нередкими были случаи проявления солидарности и человеческого понимания, действующими лицами которых выступали русские и итальянцы.
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2008
Режиссер
Алессандра Бедино
Риккардо Соттили
Все актеры и съемочная группа

Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

