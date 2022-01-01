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Почти знаменит Почти знаменит
Киноафиша Фильмы Почти знаменит Почти знаменит, 2000: актеры и роли
Almost Famous Почти знаменит 2000 / США
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Почти знаменит, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кэмерон Кроу Кэмерон Кроу Cameron Crowe
В ролях
Кейт Хадсон Кейт Хадсон Kate Hudson Фрэнсис МакДорманд Фрэнсис МакДорманд Frances McDormand Джимми Фэллон Джимми Фэллон Jimmy Fallon Патрик Фьюджит Патрик Фьюджит Patrick Fugit Бижу Филлипс Бижу Филлипс Bijou Phillips Зои Дешанель Зои Дешанель Zooey Deschanel Билли Крудап Билли Крудап Billy Crudup Ноа Тейлор Ноа Тейлор Noah Taylor Анна Пакуин Анна Пакуин Anna Paquin Филип Сеймур Хоффман Филип Сеймур Хоффман Philip Seymour Hoffman Джейсон Ли Джейсон Ли Jason Lee Файруза Балк Fairuza Balk Рэйн Уилсон Рэйн Уилсон Rainn Wilson
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