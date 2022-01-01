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Почти знаменит
Почти знаменит, 2000: актеры и роли
Almost Famous
Почти знаменит
2000 / США
7.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Почти знаменит, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кэмерон Кроу
Cameron Crowe
В ролях
Кейт Хадсон
Kate Hudson
Фрэнсис МакДорманд
Frances McDormand
Джимми Фэллон
Jimmy Fallon
Патрик Фьюджит
Patrick Fugit
Бижу Филлипс
Bijou Phillips
Зои Дешанель
Zooey Deschanel
Билли Крудап
Billy Crudup
Ноа Тейлор
Noah Taylor
Анна Пакуин
Anna Paquin
Филип Сеймур Хоффман
Philip Seymour Hoffman
Джейсон Ли
Jason Lee
Файруза Балк
Fairuza Balk
Рэйн Уилсон
Rainn Wilson
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