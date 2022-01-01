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Четыре пера Четыре пера
Киноафиша Фильмы Четыре пера Четыре пера, 2002: актеры и роли
The Four Feathers Четыре пера 2002 / США / Великобритания
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Четыре пера, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Шекхар Капур Shekhar Kapur
В ролях
Хит Леджер Хит Леджер Heath Ledger Уэс Бентли Уэс Бентли Wes Bentley Кейт Хадсон Кейт Хадсон Kate Hudson Джимон Хонсу Джимон Хонсу Djimon Hounsou Майкл Шин Майкл Шин Michael Sheen Лэйла Роуэсс Тим Пиготт-Смит Тим Пиготт-Смит Tim Pigott-Smith
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