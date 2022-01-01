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Четыре пера
Четыре пера, 2002: актеры и роли
The Four Feathers
Четыре пера
2002 / США / Великобритания
6.5
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13
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Четыре пера, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Шекхар Капур
Shekhar Kapur
В ролях
Хит Леджер
Heath Ledger
Уэс Бентли
Wes Bentley
Кейт Хадсон
Kate Hudson
Джимон Хонсу
Djimon Hounsou
Майкл Шин
Michael Sheen
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Тим Пиготт-Смит
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