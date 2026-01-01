Какое сливочное масло лучше — 72,5% или 82,5%? Секрет оказался не только во вкусе

Сливаете воду с макарон и пельменей в раковину? Сантехник на вас озолотится: сэкономить на ремонте – как два пальца об асфальт

Втулки от туалетной бумаги берегу как зеницу ока: применяю для готовки – и речь не про рулетики из спагетти

Школьный вальс опять звучит для нас – и тест в придачу: вспомните 5 фильмов СССР про выпускников

Для фанатов Джин-у этот тест — как подземелье E-ранга: покажет, хорошо ли вы помните «Поднятие уровня»

«Как там Кармайн»: «Сопрано» получит вторую жизнь, но без нюансов для России не обошлось

Бесцельно бродит по Петербургу и чинит старую рухлядь: куда «пропал» Устюгов из «Ментовских войн»

Представьте «Пса» в тайге, но без харизмы Панфилова и шуток Гнездилова: новинка НТВ плоха по всем фронтам

Никто в них не верил, но они это сделали: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые (к удивлению зрителей) смогли дожить до финала

«Страшный тест принес я в твой дом, Надежда»: угадаете 6 советских фильмов по героине из деревни?