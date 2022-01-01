|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Oleander Time
|Томас Ньюман, Hollywood Studio Symphony / Томас Ньюман
|4:22
|2
|Not My Type
|Томас Ньюман, Hollywood Studio Symphony / Томас Ньюман
|2:30
|3
|Starr
|Томас Ньюман, Hollywood Studio Symphony / Томас Ньюман
|1:04
|4
|Durer Rabbit
|Томас Ньюман, Hollywood Studio Symphony / Томас Ньюман
|1:24
|5
|Meteor Shower
|Томас Ньюман, Hollywood Studio Symphony / Томас Ньюман
|1:38
|6
|Plain Denim Dress
|Томас Ньюман, Hollywood Studio Symphony / Томас Ньюман
|2:26
|7
|Broken People
|Томас Ньюман, Hollywood Studio Symphony / Томас Ньюман
|1:54
|8
|Fire Season
|Томас Ньюман, Hollywood Studio Symphony / Томас Ньюман
|1:25
|9
|Claire
|Томас Ньюман, Hollywood Studio Symphony / Томас Ньюман
|1:15
|10
|Rollercoaster
|Томас Ньюман, Hollywood Studio Symphony / Томас Ньюман
|2:17
|11
|Rena
|Томас Ньюман, Hollywood Studio Symphony / Томас Ньюман
|1:03
|12
|Milk Flowers
|Томас Ньюман, Hollywood Studio Symphony / Томас Ньюман
|1:23
|13
|La Puta Del Diablo
|Томас Ньюман, Hollywood Studio Symphony / Томас Ньюман
|1:26
|14
|Bullet
|Томас Ньюман, Hollywood Studio Symphony / Томас Ньюман
|0:49
|15
|Dmso
|Томас Ньюман, Hollywood Studio Symphony / Томас Ньюман
|2:21
|16
|Uncle Ray
|Томас Ньюман, Hollywood Studio Symphony / Томас Ньюман
|0:50
|17
|Every Insult
|Томас Ньюман, Hollywood Studio Symphony / Томас Ньюман
|1:11
|18
|Shadow Puppet
|Томас Ньюман, Hollywood Studio Symphony / Томас Ньюман
|2:00
|19
|White Oleander
|Томас Ньюман, Hollywood Studio Symphony / Томас Ньюман
|3:20