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Древо желания Древо желания
Киноафиша Фильмы Древо желания Древо желания, 1976: актеры и роли
Natvris khe Древо желания 1976 / Грузия / СССР
5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Древо желания, 1976: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тенгиз Абуладзе
В ролях
Сесилия Такайшвили Отар Мегвинетухуцеси Лика Кавжарадзе Lika Kavzharadze Сосо Джачвлиани Soso Jachvliani Заза Колелишвили Zaza Kolelishvili Константин Даушвили Софико Чиаурели Sofiko Chiaureli Кахи Кавсадзе Кахи Кавсадзе Давид Абашидзе Рамаз Чхиквадзе
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