Мой черный список в «Светофоре»: 4 товара, которые не беру даже со скидкой 90% (и 5 товаров, который просто огонь)

Что ответить на вопрос «Как настроение?», чтоб не испортить себе жизнь: выведал восточную мудрость у японцев – теперь горя не знаю

Шарики от пустых дезодорантов не выкидываю никогда: раз и навсегда забыл о «вонючей» проблеме (летом без него из дома не выхожу)

«Пересмотрел "Бриллиантовую руку" – смеялся как ненормальный»: вдруг понял, почему в СССР комедии были смешнее

Вы уже видели один из самых дорогих сериалов Турции? Исторический детектив называют османским «Шерлоком Холмсом»

Пересмотрели все фильмы с Никулиным? Тогда для вас тест: вспомните 7 деталей сюжета из культовых кинолент

Сашу из «Москва слезам не верит» сложно с кем-то спутать – что насчет них? Угадайте 5 фильмов СССР по героям второго плана

Викторина со звездочкой: попытайтесь угадать 5 советских фильмов по кадру со съемок и не запутаться (сложный тест)

После разочарования в новинках включил 6 старых семейных фильмов 90-х: оказались актуальными по сей день

«Только "Холод" интересен, остальное — тухляк»: зрители жестко прошлись по главным сериальным премьерам июля-2026