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Знакомство с родителями Знакомство с родителями
Киноафиша Фильмы Знакомство с родителями Знакомство с родителями, 2000: актеры и роли
Meet the Parents Знакомство с родителями 2000 / США
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Знакомство с родителями, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джей Роуч Джей Роуч Jay Roach
В ролях
Роберт Де Ниро Роберт Де Ниро Robert De Niro Бен Стиллер Бен Стиллер Ben Stiller Тери Поло Тери Поло Teri Polo Блайт Даннер Блайт Даннер Blythe Danner Николь ДеХафф Nicole DeHuff Джон Абрахамс Джон Абрахамс Jon Abrahams Оуэн Уилсон Оуэн Уилсон Owen Wilson Том МакКарти Том МакКарти Tom McCarthy
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