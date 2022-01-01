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Знакомство с родителями
Знакомство с родителями, 2000: актеры и роли
Meet the Parents
Знакомство с родителями
2000 / США
7.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Знакомство с родителями, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джей Роуч
Jay Roach
В ролях
Роберт Де Ниро
Robert De Niro
Бен Стиллер
Ben Stiller
Тери Поло
Teri Polo
Блайт Даннер
Blythe Danner
Николь ДеХафф
Nicole DeHuff
Джон Абрахамс
Jon Abrahams
Оуэн Уилсон
Owen Wilson
Том МакКарти
Tom McCarthy
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