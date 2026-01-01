Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Знакомство с родителями 2000

Оскар 2001 Оскар 2001
Лучшая песня к фильму
Номинант
Золотой глобус 2001 Золотой глобус 2001
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001 MTV Movie & TV Awards 2001
Best Comedic Performance
Победитель
Best Line from a Movie
Победитель
Best On-Screen Team
Номинант
