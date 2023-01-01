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Секрет Джо Гулда
Секрет Джо Гулда, 2000: актеры и роли
Joe Gould's Secret
Секрет Джо Гулда
2000 / США
6.6
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Секрет Джо Гулда, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стэнли Туччи
Stanley Tucci
В ролях
Иэн Холм
Ian Holm
Стэнли Туччи
Stanley Tucci
Патришия Кларксон
Patricia Clarkson
Хоуп Дэвис
Hope Davis
Стив Мартин
Steve Martin
Сьюзен Сарандон
Susan Sarandon
Патрик Товэтт
Селия Уэстон
Celia Weston
Аллен Корданер
Элис Драммонд
Alice Drummond
Джули Холстон
Julie Halston
Холли Хирш
Сара Хайлэнд
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