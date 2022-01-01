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Новокаин
Новокаин, 2001: актеры и роли
Novocaine
Новокаин
2001 / США
6.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Новокаин, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Эткинс
В ролях
Стив Мартин
Steve Martin
Хелена Бонем Картер
Helena Bonham Carter
Лора Дерн
Laura Dern
Элиас Котеас
Elias Koteas
Скотт Каан
Scott Caan
Линн Тигпен
Lynne Thigpen
Кит Дэвид
Keith David
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