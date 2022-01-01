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Новокаин Новокаин
Киноафиша Фильмы Новокаин Новокаин, 2001: актеры и роли
Novocaine Новокаин 2001 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Новокаин, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Эткинс
В ролях
Стив Мартин Стив Мартин Steve Martin Хелена Бонем Картер Хелена Бонем Картер Helena Bonham Carter Лора Дерн Лора Дерн Laura Dern Элиас Котеас Элиас Котеас Elias Koteas Скотт Каан Scott Caan Линн Тигпен Lynne Thigpen Кит Дэвид Кит Дэвид Keith David
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