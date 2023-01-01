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Затравленная Затравленная
Киноафиша Фильмы Затравленная Затравленная, 2007: актеры и роли
Hounddog Затравленная 2007 / США
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Затравленная, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дебора Кампмейер Deborah Kampmeier
В ролях
Оливер Клейтон-Люк Дакота Фаннинг Дакота Фаннинг Dakota Fanning Коди Хэнфорд Пайпер Лори Piper Laurie Дэвид Морс Дэвид Морс David Morse Робин Райт Робин Райт Robin Wright Изабель Фурман Изабель Фурман Isabelle Fuhrman
Вызов
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