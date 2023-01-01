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Затравленная
Затравленная, 2007: актеры и роли
Hounddog
Затравленная
2007 / США
Трейлер
7.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Затравленная, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дебора Кампмейер
Deborah Kampmeier
В ролях
Оливер Клейтон-Люк
Дакота Фаннинг
Dakota Fanning
Коди Хэнфорд
Пайпер Лори
Piper Laurie
Дэвид Морс
David Morse
Робин Райт
Robin Wright
Изабель Фурман
Isabelle Fuhrman
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