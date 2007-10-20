Давай делать что-нибудь, 2007

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о выходе в прокат Причины посмотреть - по пьесе А. П. Чехова “Дядя Ваня”. Развернуть 6.7 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 52 минуты Год выпуска 2007 Премьера в мире 20 октября 2007 Режиссер Маргарид Кардозо В ролях Жуан Кардозу Эмилия Сильвестри Жоао Педро Ваз Все актеры и съемочная группа

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