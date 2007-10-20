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Киноафиша Фильмы Давай делать что-нибудь
Era preciso fazer as coisas

Давай делать что-нибудь, 2007

2007 / Португалия
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть
- по пьесе А. П. Чехова “Дядя Ваня”.
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 20 октября 2007
Режиссер
Маргарид Кардозо
В ролях
Жуан Кардозу
Эмилия Сильвестри
Жоао Педро Ваз
Все актеры и съемочная группа
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