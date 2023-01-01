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Отверженные Отверженные
Киноафиша Фильмы Отверженные Награды и номинации фильма Отверженные
Les Misérables Отверженные 1998 / Великобритания / Германия / США
8.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Награды и номинации фильма Отверженные

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучшая песня
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
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