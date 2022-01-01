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Правда о кошках и собаках
Правда о кошках и собаках, 1996: актеры и роли
Truth About Cats & Dogs
Правда о кошках и собаках
1996 / США
6.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Правда о кошках и собаках, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Леманн
Michael Lehmann
В ролях
Ума Турман
Uma Thurman
Джанин Гарофало
Janeane Garofalo
Бен Чаплин
Ben Chaplin
Джейми Фокс
Jamie Foxx
Джеймс МакКэффри
James McCaffrey
Ричард Кока
Richard Coca
Стэнли Де Сантис
Антуанетт Валенте
Митч Рауз
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