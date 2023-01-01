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Великая Афродита Великая Афродита
Киноафиша Фильмы Великая Афродита Великая Афродита, 1995: актеры и роли
Mighty Aphrodite Великая Афродита 1995 / США
8.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Великая Афродита, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вуди Аллен Вуди Аллен Woody Allen
В ролях
Вуди Аллен Вуди Аллен Woody Allen Клер Блум Claire Bloom Хелена Бонем Картер Хелена Бонем Картер Helena Bonham Carter Олимпия Дукакис Олимпия Дукакис Olympia Dukakis Майкл Рапапорт Майкл Рапапорт Michael Rapaport Мира Сорвино Мира Сорвино Mira Sorvino Джек Уорден Jack Warden Питер Уэллер Питер Уэллер Peter Weller Кэтлин Дойл Kathleen Doyle Даниэлла Ферлэнд Джимми МакК Ф. Мюррэй Абрахам Ф. Мюррэй Абрахам F. Murray Abraham Дэвид Огден Стайерз David Ogden Stiers
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