Киноафиша Фильмы Сладкий и гадкий Награды и номинации фильма Сладкий и гадкий

Награды и номинации фильма Сладкий и гадкий 1999

Оскар 2000 Оскар 2000
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2000 Золотой глобус 2000
Лучшая актриса второго плана
Номинант
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
