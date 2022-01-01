|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|The Legend
|Brian Tyler
|1:14
|2
|Dragonball Evolution
|Brian Tyler
|3:27
|3
|Fulums
|Brian Tyler
|5:15
|4
|Kaiou Samma
|Brian Tyler
|2:35
|5
|Goku
|Brian Tyler
|3:10
|6
|Gohan's Special Gift
|Brian Tyler
|0:58
|7
|Master Roshi
|Brian Tyler
|3:46
|8
|The Journey Begins
|Brian Tyler
|0:59
|9
|Lighting the Torches
|Brian Tyler
|2:45
|10
|Vengeance
|Brian Tyler
|5:56
|11
|Chasing Dragonballs
|Brian Tyler
|2:41
|12
|Lord Piccolo
|Brian Tyler
|2:52
|13
|Mai Vs Chi Chi
|Brian Tyler
|3:56
|14
|A Higher Calling
|Brian Tyler
|2:04
|15
|Body Work
|Brian Tyler
|1:27
|16
|I Dream of Chi Chi
|Brian Tyler
|0:55
|17
|Grime Vinyl
|Brian Tyler
|1:53
|18
|Unwelcome Strangers
|Brian Tyler
|2:13
|19
|Bulma and Yamcha
|Brian Tyler
|1:52
|20
|Things To Come
|Brian Tyler
|1:43
|21
|The Final Battle
|Brian Tyler
|6:20
|22
|End Game
|Brian Tyler
|1:33
|23
|Dragonball Evolution Main Titles
|Brian Tyler
|1:32