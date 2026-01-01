Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Али Награды и номинации фильма Али

Награды и номинации фильма Али 2001

Оскар 2002 Оскар 2002
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2002 Золотой глобус 2002
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002 MTV Movie & TV Awards 2002
Best Male Performance
Победитель
