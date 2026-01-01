Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Хиросима, моя любовь
Награды и номинации фильма Хиросима, моя любовь
Награды и номинации фильма Хиросима, моя любовь 1959
Оскар 1961
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1959
Соревнование
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
UN Award
Победитель
Best Foreign Actress
Номинант
Best Film from any Source
Номинант
