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На западном фронте без перемен
На западном фронте без перемен, 1979: актеры и роли
All Quiet on the Western Front
На западном фронте без перемен
1979 / США / Великобритания
7.5
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На западном фронте без перемен, 1979: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Делберт Манн
Delbert Mann
В ролях
Эрнст Борнайн
Дональд Плизенс
Ричард Томас
Richard Thomas
Ян Холм
Jan Holm
Патрисия Нил
Пол Марк Эллиот
Джордж Винтер
Дэвид Бредли
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