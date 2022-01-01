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Вкус Сайры
Вкус Сайры, 1962: актеры и роли
Sanma no aji
Вкус Сайры
1962 / Япония
8.1
Оцените
13
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Вкус Сайры, 1962: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ясудзиро Одзу
Yasujirō Ozu
В ролях
Тисю Рю
Chishū Ryū
Сима Ивасита
Shima Iwashita
Синитиро Миками
Кейдзи Сада
Марико Окада
Mariko Okada
Норико Маки
Харуко Сугимура
Haruko Sugimura
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