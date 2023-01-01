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Киноафиша Фильмы Всплеск Всплеск, 1984: актеры и роли
Splash Всплеск 1984 / США
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Всплеск, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рон Ховард Рон Ховард Ron Howard
В ролях
Дэрил Ханна Дэрил Ханна Daryl Hannah Том Хэнкс Том Хэнкс Tom Hanks Джон Кэнди Джон Кэнди John Candy Юджин Ливай Eugene Levy Шекки Грин Shecky Greene Доди Гудмен Dody Goodman
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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