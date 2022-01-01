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Человек в красном ботинке
Человек в красном ботинке, 1985: актеры и роли
The Man With One Red Shoe
Человек в красном ботинке
1985 / США
5.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Человек в красном ботинке, 1985: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стэн Драготи
В ролях
Том Хэнкс
Tom Hanks
Лори Сингер
Lori Singer
Чарльз Дернинг
Кэрри Фишер
Carrie Fisher
Эдвард Херрманн
Edward Herrmann
Джеймс Белуши
James Belushi
Ирвинг Мецмэн
Том Нунан
Геррит Грэм
Gerrit Graham
Дэвид Л. Лэндер
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