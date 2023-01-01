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Крошка из Беверли-Хиллз Крошка из Беверли-Хиллз
Киноафиша Фильмы Крошка из Беверли-Хиллз Крошка из Беверли-Хиллз, 2008: актеры и роли
Beverly Hills Chihuahua Крошка из Беверли-Хиллз 2008 / США
6.3 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Крошка из Беверли-Хиллз, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Раджа Госнелл Раджа Госнелл Raja Gosnell
В ролях
Джейми Ли Кертис Джейми Ли Кертис Jamie Lee Curtis Ник Зано Ник Зано Nick Zano Али Хиллис Али Хиллис Ali Hillis Джули Клэр Julie Clare Джина Джэллего Маноло Кардона Маноло Кардона Manolo Cardona Холли Бонелли Holly Bonelli Ченнинг Чейз Дрю Бэрримор Дрю Бэрримор Drew Barrymore Сальма Хайек Сальма Хайек Salma Hayek Энди Гарсия Энди Гарсия Andy Garcia Пласидо Доминго Пласидо Доминго Plácido Domingo
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