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Крошка из Беверли-Хиллз
Крошка из Беверли-Хиллз, 2008: актеры и роли
Beverly Hills Chihuahua
Крошка из Беверли-Хиллз
2008 / США
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6.3
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29
голосов
Рейтинг IMDb: 3.9
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Крошка из Беверли-Хиллз, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Раджа Госнелл
Raja Gosnell
В ролях
Джейми Ли Кертис
Jamie Lee Curtis
Ник Зано
Nick Zano
Али Хиллис
Ali Hillis
Джули Клэр
Julie Clare
Джина Джэллего
Маноло Кардона
Manolo Cardona
Холли Бонелли
Holly Bonelli
Ченнинг Чейз
Дрю Бэрримор
Drew Barrymore
Сальма Хайек
Salma Hayek
Энди Гарсия
Andy Garcia
Пласидо Доминго
Plácido Domingo
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