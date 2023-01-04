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Асса
Отзывы о фильме «Асса»
Assa
Асса
1987 / СССР
7.9
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Дмитрий Ефремов
4 января 2023, 21:36
Оценка
Странный и непонятный фильм, но за Цоя 5😊
4 января 2023, 21:36
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