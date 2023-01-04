Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Личная жизнь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Асса Асса
Киноафиша Фильмы Асса Отзывы о фильме «Асса»
Assa Асса 1987 / СССР
7.9 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
Билеты от 250 ₽
Билеты от 250 ₽
В избранное Уже в избранном
Билеты

Отзывы о фильме «Асса»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Дмитрий Ефремов 4 января 2023, 21:36
Оценка
Странный и непонятный фильм, но за Цоя 5😊
4 января 2023, 21:36 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 80 комментариев
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 22 комментария
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 52 комментария
Волшебник Изумрудного города
Волшебник Изумрудного города 2 комментария
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
(Не)идеальные роботы
(Не)идеальные роботы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Related video
Калугиной и не снилось: на шоу «Модный vs Народный» 50-летнюю «мымру» превратили в красотку
«Мамина порода»: сын Вертинской и Михалкова поразил народ красотой (фото)
В «Золушку» взяли от безысходности: такое смогла провернуть лишь Раневская
Красавец — закачаешься: сына Шарикова из «Собачьего сердца» видели много раз, но не узнали
Яблоко от яблони: ахнете, увидев, как выглядит мама Олега и Александра Шепсов (фото)
Анджелина Джоли зря перекроила себя: народ в ужасе от свежих фото
Автор «Ну, погоди!» снял мультфильм ужасов: при взгляде на экран мурашки по коже
Девочка с самой пышной шевелюрой выросла обычной: вашему разочарованию не будет предела
Годы изменили жидкого робота из «Терминатора» до неузнаваемости: прежние только уши
Этот мультфильм запрещают смотреть самые продвинутые родители: в СССР его обожали
В СССР шедевр сняли за сущие копейки: обомлеете, узнав его название
Кинохиту СССР пришлось менять название и актеров: не зацепило лишь Мягкова
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше