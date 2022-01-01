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Изюминка Изюминка
Киноафиша Фильмы Изюминка Изюминка, 1988: актеры и роли
Punchline Изюминка 1988 / США
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Изюминка, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Зельтцер
В ролях
Том Хэнкс Том Хэнкс Tom Hanks Салли Филд Салли Филд Sally Field Джон Гудман Джон Гудман John Goodman Ким Грайст Пол Мазурски Paul Mazursky Тэйлор Негрон Бэрри Найкруг Пэм Мэттисон Марк Райделл Марк Райделл Mark Rydell
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