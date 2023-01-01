Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Обитаемый остров: Схватка
Фильмы похожие на Обитаемый остров: Схватка
Обитаемый остров: Схватка
2009 / Россия
Смотреть трейлер
5.5
Оцените
129
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Обитаемый остров: Схватка
Вся информация о фильме
Метро
боевик, драма, триллер
2013, Россия
7.0
Август. Восьмого
драма, военный
2012, Россия
7.0
Лица в толпе
триллер, ужасы
2011, США / Канада / Франция
7.0
Фобос. Клуб страха
триллер
2009, Россия
6.0
Стиляги
комедия, мюзикл
2008, Россия
7.0
9 рота
драма, военный
2005, Россия / Финляндия / Украина
7.0
Бумер
триллер, драма
2003, Россия
6.0
Человек с бульвара Капуцинов
комедия, мелодрама, мюзикл, вестерн
1987, СССР
8.0
Обыкновенное чудо
мюзикл, комедия, мелодрама, сказка
1978, СССР
8.0
12 стульев
комедия, детектив
1976, СССР
8.0
Невероятные приключения итальянцев в России
комедия, приключения
1973, СССР
7.0
Иван Васильевич меняет профессию
комедия, фантастика
1973, СССР
8.0
Обитаемый остров. Планета Саракш
фантастика, боевик
2009, Россия
5.0
Спутник
фантастика
2019, Россия
6.0
Вторжение
фантастика, боевик
2020, Россия
6.0
На грани
фантастика
2019, Россия
0.0
Притяжение
фантастика, мелодрама
2017, Россия
7.0
Индиго
триллер, фантастика
2007, Россия
6.0
Серп и молот
фантастика, исторический, драма
1994, СССР
6.0
Параграф 78: Фильм первый
боевик, фантастика, триллер
2006, Россия
6.0
Параграф 78: Фильм второй
боевик, триллер, фантастика
2007, Россия
5.0
Ночной дозор
сказка, фантастика, драма
2004, Россия
7.0
Дневной дозор
мистика, триллер, боевик, фантастика
2005, Россия
6.0
Аванпост
фантастика, триллер
2019, Россия
5.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить