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Обитаемый остров: Схватка Обитаемый остров: Схватка
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Обитаемый остров: Схватка, 2009

2009 / Россия
5.5 Оцените
128 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Вторая часть истории о приключениях астронавта из группы свободного поиска Максима Каммерера. Потерпев крушение на далекой планете Саракш, герой всеми силами пытается выжить сам и спасти жителей Страны отцов, страдающих от тирании анонимных правителей-олигархов.

  • В съемках приняло участие более 7000 статистов.
  • Для героев сшили более 3000 костюмов.
  • В основе сценария лежит повесть “Обитаемый остров” Аркадия и Бориса Стругацких (1969).
  • Сцену финальной схватки снимали при температуре +30 градусов: актеры были одеты в шерстяные костюмы, и из-за этого им приходилось делать частые перерывы.
  • Образ Фанка (Андрей Мерзликин) отчасти вдохновлен Зоргом из фильма “Пятый элемент”.
  • По словам Алексея Серебрякова (Странник), после просмотра “Обитаемого острова: Схватка” дети актера вели себя чрезвычайно послушно в течение нескольких последующих дней.
  • Суммарный заряд пиротехники, использованной на съемках картины, составил 1,5 тонны в тротиловом эквиваленте.
  • Всего было записано 120 километров пленки, что превышает длину МКАД почти на 11 километров.
  • Люк на знаменитом розовом танке был сделан при помощи подручных средств – обычной фанеры и дверной петли – прямо на съемочной площадке.

Корабль 20-летнего студента c Земли, пилота Группы Свободного Поиска терпит крушение на неизвестной планете. Шансов вернуться домой — нет.

В продолжении истории Максима Каммерера мы узнаем, удастся ли ему изменить враждебный мир планеты Саракш во имя дружбы, любви и справедливости. 

В поисках решения он оказывается солдатом элитной гвардии, террористом, заключенным и рядовым штрафбата, пилотирует гигантский дирижабль, попадает на белую субмарину и в эпицентр танкового сражения, встречается с людьми разных взглядов и убеждений, с мутантами, Колдуном и голованами.

Максиму предстоит сделать сложный выбор: взяв на себя ответственность за судьбы тех, кто этого вовсе не ждет, оспорить разумность и незыблемость законов, по которым существует чуждый ему мир. В жестокой схватке он узнает иную правду, отличную от своей.

5.5 Оцените
128 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 18 декабря 2008
Премьера в мире 18 декабря 2008
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
В ролях
Василий Степанов
Василий Степанов
Петр Федоров
Петр Федоров
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Вне всякого сомнения, бондарчуковской экранизации «Обитаемого острова» следовало придать пелевинский подзаголовок «Повесть о настоящем сверхчеловеке», тем более что герои в начале второй части активно обсуждают, кто и как может стать «настоящим человеком», не раскрывая, правда, смысла столь сакраментального для русского уха словосочетания. Конечно, понятие «человек», а уж тем более – «настоящий человек», звучит несколько диковато…
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