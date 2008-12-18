Обитаемый остров: Схватка, 2009

Корабль 20-летнего студента c Земли, пилота Группы Свободного Поиска терпит крушение на неизвестной планете. Шансов вернуться домой — нет.

В продолжении истории Максима Каммерера мы узнаем, удастся ли ему изменить враждебный мир планеты Саракш во имя дружбы, любви и справедливости.

В поисках решения он оказывается солдатом элитной гвардии, террористом, заключенным и рядовым штрафбата, пилотирует гигантский дирижабль, попадает на белую субмарину и в эпицентр танкового сражения, встречается с людьми разных взглядов и убеждений, с мутантами, Колдуном и голованами.

Максиму предстоит сделать сложный выбор: взяв на себя ответственность за судьбы тех, кто этого вовсе не ждет, оспорить разумность и незыблемость законов, по которым существует чуждый ему мир. В жестокой схватке он узнает иную правду, отличную от своей.