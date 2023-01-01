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Тернер и Хуч Тернер и Хуч
Киноафиша Фильмы Тернер и Хуч Тернер и Хуч, 1989: актеры и роли
Turner And Hooch Тернер и Хуч 1989 / США
7.5 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Тернер и Хуч, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роджер Споттисвуд Роджер Споттисвуд Roger Spottiswoode
В ролях
Том Хэнкс Том Хэнкс Tom Hanks Рэймонд Вагнер Реджиналд Вельянсон Скотт Полин Scott Paulin Дж. К. Куин Дж. К. Куин J.C. Quinn Мэр Уиннингхэм Мэр Уиннингхэм Mare Winningham
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