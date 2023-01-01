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Киноафиша Фильмы Нужные люди Нужные люди, 2002: актеры и роли
People I Know Нужные люди 2002 / США / Германия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Нужные люди, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэниел Олгрант Daniel Algrant
В ролях
Аль Пачино Аль Пачино Al Pacino Теа Леони Теа Леони Tea Leoni Ким Бейсингер Ким Бейсингер Kim Basinger Райан О’Нил Ryan O'Neal Ричард Шифф Ричард Шифф Richard Schiff Грег Стебнер Greg Stebner Билл Нанн Bill Nunn Роберт Клайн Robert Kline Марк Веббер Марк Веббер Mark Webber
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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