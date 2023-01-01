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Нужные люди
Нужные люди, 2002: актеры и роли
People I Know
Нужные люди
2002 / США / Германия
5.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Нужные люди, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэниел Олгрант
Daniel Algrant
В ролях
Аль Пачино
Al Pacino
Теа Леони
Tea Leoni
Ким Бейсингер
Kim Basinger
Райан О’Нил
Ryan O'Neal
Ричард Шифф
Richard Schiff
Грег Стебнер
Greg Stebner
Билл Нанн
Bill Nunn
Роберт Клайн
Robert Kline
Марк Веббер
Mark Webber
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Онлайн
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
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