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Le hibou et la Baleine

Сова и кит, 1993

1993 / Швейцария
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О фильме
Выдающийся поэт Никола Бувье всю свою жизнь был путешественником и искателем образов. Его неторопливые тексты о странствиях по Востоку и Западу отличает глубина, которую не встретишь в путевых записках вечно спешащих путешественников-туристов. Перед нами - выдающаяся личность, завораживающая своей одарённостью и многогранностью. Страстная любовь к фотографии и неповторимой атмосфере библиотек способствовала раскрытию ещё одной грани его таланта и дала возможность заработать на жизнь: он стал замечательным оформителем книг. В фильме Николя Бувье рассказывает о семи центральных для его творчества темах; слова перемежаются насыщенными символикой видами и любимой музыкой.
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Продолжительность 57 минут
Год выпуска 1993
Режиссер
Патрисия Платтнер
Все актеры и съемочная группа
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