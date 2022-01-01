Сова и кит, 1993

Выдающийся поэт Никола Бувье всю свою жизнь был путешественником и искателем образов. Его неторопливые тексты о странствиях по Востоку и Западу отличает глубина, которую не встретишь в путевых записках вечно спешащих путешественников-туристов. Перед нами - выдающаяся личность, завораживающая своей одарённостью и многогранностью. Страстная любовь к фотографии и неповторимой атмосфере библиотек способствовала раскрытию ещё одной грани его таланта и дала возможность заработать на жизнь: он стал замечательным оформителем книг. В фильме Николя Бувье рассказывает о семи центральных для его творчества темах; слова перемежаются насыщенными символикой видами и любимой музыкой.

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