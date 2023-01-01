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Девять ярдов
Девять ярдов, 2000: актеры и роли
The Whole Nine Yards
Девять ярдов
2000 / США / Канада
7.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Девять ярдов, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джонатан Линн
Jonathan Lynn
В ролях
Мэттью Перри
Matthew Perry
Брюс Уиллис
Bruce Willis
Румер Уиллис
Rumer Willis
Аманда Пит
Amanda Peet
Наташа Хенстридж
Natasha Henstridge
Кевин Поллак
Kevin Pollak
Розанна Аркетт
Rosanna Arquette
Майкл Кларк Дункан
Michael Clarke Duncan
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