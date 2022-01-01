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Крепкий орешек 2 Крепкий орешек 2
Киноафиша Фильмы Крепкий орешек 2 Крепкий орешек 2, 1990: актеры и роли
Die Hard 2 Крепкий орешек 2 1990 / США
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Крепкий орешек 2, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ренни Харлин Ренни Харлин Renny Harlin
В ролях
Брюс Уиллис Брюс Уиллис Bruce Willis Бонни Беделиа Bonnie Bedelia Уильям Этертон Уильям Этертон William Atherton Реджиналд Вел Джонсон Франко Неро Франко Неро Franco Nero Деннис Франц Dennis Franz Уильям Сэдлер Уильям Сэдлер William Sadler Арт Эванс Art Evans Фред Долтон Томпсон Джон Эймос John Amos
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