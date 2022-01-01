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Крепкий орешек 2
Крепкий орешек 2, 1990: актеры и роли
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Крепкий орешек 2
1990 / США
7.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Крепкий орешек 2, 1990: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ренни Харлин
Renny Harlin
В ролях
Брюс Уиллис
Bruce Willis
Бонни Беделиа
Bonnie Bedelia
Уильям Этертон
William Atherton
Реджиналд Вел Джонсон
Франко Неро
Franco Nero
Деннис Франц
Dennis Franz
Уильям Сэдлер
William Sadler
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