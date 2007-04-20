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Форсаж Да Винчи Форсаж Да Винчи
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Treasure Raiders

Форсаж Да Винчи, 2007

2007 / Россия / США
1.9 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 2.7
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О фильме
Американский профессор русского происхождения Майкл Романо приезжает на работу в Москву. Из древней книги старообрядца Варфоломея, которая досталась профессору по наследству, он узнает о спрятанном Евангелие, ведущем к тайне Тамплиеров. Но древний автор очень хорошо зашифровал текст. Добраться до его сути можно только с помощью целого ряда дополнительных сведений. В поисках Майклу помогают аспирантка МГУ Маша и ее брат Волк...
1.9 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 2.7
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 3 апреля 2008
Премьера в мире 20 апреля 2007
Прокатчик Каскад
Режиссер
Брент Хафф
В ролях
Александр Невский
Александр Невский
Дэвид Кэррадайн
Дэвид Кэррадайн
Шерилин Фенн
Шерилин Фенн
Стивен Бренд
Ольга Родионова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Форсаж Да Винчи 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Paul от 02/04/2008 - 18:05:12

Ты как бы в курсе что на Западе Форсаж Да Винчи никто не видел? Это "гоблинский" перевод… Читать дальше…
Олег Ушаков 4 марта 2023, 18:17
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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27 голосов
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