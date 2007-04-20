Форсаж Да Винчи, 2007

Американский профессор русского происхождения Майкл Романо приезжает на работу в Москву. Из древней книги старообрядца Варфоломея, которая досталась профессору по наследству, он узнает о спрятанном Евангелие, ведущем к тайне Тамплиеров. Но древний автор очень хорошо зашифровал текст. Добраться до его сути можно только с помощью целого ряда дополнительных сведений. В поисках Майклу помогают аспирантка МГУ Маша и ее брат Волк...

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