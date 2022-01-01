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Золотой ребенок
Золотой ребенок, 1986: актеры и роли
The Golden Child
Золотой ребенок
1986 / США
6.9
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13
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Золотой ребенок, 1986: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Ритчи
Michael Ritchie
В ролях
Эдди Мерфи
Eddie Murphy
Шарлотта Льюис
Charlotte Lewis
Чарльз Дэнс
Charles Dance
Виктор Уонг
Рэндолл "Текс" Кобб
Джеймс Хонг
James Hong
Дж. Л. Рит
J.L. Reate
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