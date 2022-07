1 Where the Money Is Randy Edelman 2:51

2 The Distinguished Gentleman Randy Edelman 2:07

3 A Kiss By the Potomac Randy Edelman 1:51

4 Wrong Place, Wrong Time Randy Edelman 1:48

5 Mr. Johnson Finds a Cause Randy Edelman 1:14

6 Girls of Many Nations in D.C. Randy Edelman 1:39

7 Lucrative Luncheon Randy Edelman 1:27

8 Trouble Randy Edelman 1:22

9 Perks Randy Edelman 1:18

10 A Quick Getaway Randy Edelman 0:36

11 Soft Rebellion Randy Edelman 1:22

12 Three Ring Hearing Room Randy Edelman 1:01

13 Taking Sides on the Issue Randy Edelman 1:16

14 You, Me and a Martini Randy Edelman 2:58

15 Art of the Con Randy Edelman 1:44

16 On the Campaign Trail Randy Edelman 2:08