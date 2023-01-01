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Скоро в прокате "Восставшая из ада"
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Чокнутый профессор 2
Чокнутый профессор 2, 2000: актеры и роли
Nutty Professor II: The Klumps
Чокнутый профессор 2
2000 / США
7.0
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 4.4
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Чокнутый профессор 2, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Сигал
Peter Segal
В ролях
Эдди Мерфи
Eddie Murphy
Джанет Джексон
Janet Jackson
Ларри Миллер
Larry Miller
Ричард Гант
Richard Gant
Анна Мария Хорсфорд
Anna Maria Horsford
Мелинда МакГроу
Melinda McGraw
Джон Эйлс
John Ales
В прокате
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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