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Киноафиша Фильмы Чокнутый профессор 2 Чокнутый профессор 2, 2000: актеры и роли
Nutty Professor II: The Klumps Чокнутый профессор 2 2000 / США
7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Чокнутый профессор 2, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Сигал Питер Сигал Peter Segal
В ролях
Эдди Мерфи Эдди Мерфи Eddie Murphy Джанет Джексон Джанет Джексон Janet Jackson Ларри Миллер Larry Miller Ричард Гант Richard Gant Анна Мария Хорсфорд Anna Maria Horsford Мелинда МакГроу Мелинда МакГроу Melinda McGraw Джон Эйлс Джон Эйлс John Ales
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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2023, Россия, драма
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