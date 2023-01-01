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Чокнутый профессор Чокнутый профессор
Киноафиша Фильмы Чокнутый профессор Чокнутый профессор, 1996: актеры и роли
The Nutty Professor Чокнутый профессор 1996 / США
5.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Чокнутый профессор, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Том Шэдьяк Том Шэдьяк Tom Shadyac
В ролях
Эдди Мерфи Эдди Мерфи Eddie Murphy Джада Пинкетт Смит Джада Пинкетт Смит Jada Pinkett Smith Ларри Миллер Larry Miller Дэвид Чаппелль Патриция Уилсон Patricia Wilson Джеймс Коберн Джеймс Коберн James Coburn Джон Эйлс Джон Эйлс John Ales
Переводчик
Переводчик
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