Князь Владимир, 2006

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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате Наша рецензия «Князь Владимир» – продукт, сполна унаследовавший характерную черту почти всей высококачественной мировой мультипликации: великолепная графика послужила иллюстрацией посредственному сценарию. С одной стороны, в визуальном смысле «Князь Владимир» – дитя классической рисованной анимации, достигшей в Советском Союзе больших высот. Все фоны и персонажи нарисованы вручную, и лишь некоторые перспективы и небесные явления были созданы при помощи 3D. Интересно, что на фоне тщательнейшей и… Читать