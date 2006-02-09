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Князь Владимир Князь Владимир
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Князь Владимир, 2006

2006 / Россия
6.9 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме
В основе сюжета лежат эпоха становления древнерусского государства и время правление Великого Князя Владимира Святого. Действия фильма разворачиваются в переломный для истории России момент. Борьба за единую власть на Руси, война с кочевыми племенами, сближение с великой в то время державой Византией, все эти события происходят на фоне вечного противостояния добра и зла.
6.9 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 9 февраля 2006
Премьера в мире 9 февраля 2006
Прокатчик Каскад
Режиссер
Юрий Кулаков
Юрий Кулаков
В ролях
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Юрий Беркун
Александр Пинегин
Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров
Владимир Гостюхин
Владимир Гостюхин
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Князь Владимир 1 постер
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Наша рецензия
«Князь Владимир» – продукт, сполна унаследовавший характерную черту почти всей высококачественной мировой мультипликации: великолепная графика послужила иллюстрацией посредственному сценарию. С одной стороны, в визуальном смысле «Князь Владимир» – дитя классической рисованной анимации, достигшей в Советском Союзе больших высот. Все фоны и персонажи нарисованы вручную, и лишь некоторые перспективы и небесные явления были созданы при помощи 3D. Интересно, что на фоне тщательнейшей и…
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Lomm 2 апреля 2015, 12:51
Мультфильм снят хорошо, зрелищно по голливудски, и в этом его первый минус, создатели «Князя Владимира», уж очень увлеклись идеей зрелищности и… Читать дальше…
Случайный прохожий 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел... Многого не понял. Осталось ощущение какой-то полухалтуры.

Вот в рецензии писали про качество прорисовки в духе старой советской школы… Читать дальше…
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