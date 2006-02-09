Князь Владимир, 2006

Наша рецензия
«Князь Владимир» – продукт, сполна унаследовавший характерную черту почти всей высококачественной мировой мультипликации: великолепная графика послужила иллюстрацией посредственному сценарию.
С одной стороны, в визуальном смысле «Князь Владимир» – дитя классической рисованной анимации, достигшей в Советском Союзе больших высот. Все фоны и персонажи нарисованы вручную, и лишь некоторые перспективы и небесные явления были созданы при помощи 3D. Интересно, что на фоне тщательнейшей и…
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Вот в рецензии писали про качество прорисовки в духе старой советской школы… Читать дальше…