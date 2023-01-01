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Доктор Дулиттл 2
Доктор Дулиттл 2, 2001: актеры и роли
Dr. Dolittle 2
Доктор Дулиттл 2
2001 / США
5.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
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Доктор Дулиттл 2, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стив Карр
Steve Carr
В ролях
Эдди Мерфи
Eddie Murphy
Кевин Поллак
Kevin Pollak
Лиза Кудроу
Lisa Kudrow
Майкл Рапапорт
Michael Rapaport
Стив Зан
Steve Zahn
Фрэнки Мьюниз
Frankie Muniz
Седрик-развлекатель
Cedric the Entertainer
Мэнди Мур
Mandy Moore
Айзек Хэйс
Дэвид Кросс
David Cross
Джон Ди Маджио
John Di Maggio
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Переводчик
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