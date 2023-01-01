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Доктор Дулиттл 2 Доктор Дулиттл 2
Киноафиша Фильмы Доктор Дулиттл 2 Доктор Дулиттл 2, 2001: актеры и роли
Dr. Dolittle 2 Доктор Дулиттл 2 2001 / США
5.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Доктор Дулиттл 2, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стив Карр Стив Карр Steve Carr
В ролях
Эдди Мерфи Эдди Мерфи Eddie Murphy Кевин Поллак Кевин Поллак Kevin Pollak Лиза Кудроу Лиза Кудроу Lisa Kudrow Майкл Рапапорт Майкл Рапапорт Michael Rapaport Стив Зан Стив Зан Steve Zahn Фрэнки Мьюниз Frankie Muniz Седрик-развлекатель Седрик-развлекатель Cedric the Entertainer Мэнди Мур Мэнди Мур Mandy Moore Айзек Хэйс Дэвид Кросс Дэвид Кросс David Cross Джон Ди Маджио Джон Ди Маджио John Di Maggio
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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2023, Россия, драма
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