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The Firm Фирма 1993 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Фирма, 1993: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Поллак Сидни Поллак Sydney Pollack
В ролях
Том Круз Том Круз Tom Cruise Джинн Трипплхорн Джинн Трипплхорн Jeanne Tripplehorn Эд Харрис Эд Харрис Ed Harris Холли Хантер Холли Хантер Holly Hunter Уилфорд Бримли Wilford Brimley Хэл Холбрук Хэл Холбрук Hal Holbrook Дэвид Стрэтэйрн Дэвид Стрэтэйрн David Strathairn Стивен Хилл Терри Кинни Терри Кинни Terry Kinney Барбара Гэррик Барбара Гэррик Barbara Garrick Джерри Хардин Jerry Hardin Тобин Белл Тобин Белл Tobin Bell Джин Хэкмен Джин Хэкмен Gene Hackman
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