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Фирма, 1993: актеры и роли
The Firm
Фирма
1993 / США
6.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Фирма, 1993: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Поллак
Sydney Pollack
В ролях
Том Круз
Tom Cruise
Джинн Трипплхорн
Jeanne Tripplehorn
Эд Харрис
Ed Harris
Холли Хантер
Holly Hunter
Уилфорд Бримли
Wilford Brimley
Хэл Холбрук
Hal Holbrook
Дэвид Стрэтэйрн
David Strathairn
Стивен Хилл
Терри Кинни
Terry Kinney
Барбара Гэррик
Barbara Garrick
Джерри Хардин
Jerry Hardin
Тобин Белл
Tobin Bell
Джин Хэкмен
Gene Hackman
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