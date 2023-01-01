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A Thousand Words Тысяча слов 2012 / США
5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Награды и номинации фильма Тысяча слов

Вся информация о фильме
Золотая малина 2013 Золотая малина 2013
Худший фильм
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
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