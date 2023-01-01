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Легенда
Легенда, 1985: актеры и роли
Legend
Легенда
1985 / США / Великобритания
6.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Легенда, 1985: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ридли Скотт
Ridley Scott
В ролях
Том Круз
Tom Cruise
Майа Сара
Тим Карри
Tim Curry
Элис Плэйтен
Билли Барти
Billy Barty
Корк Хабберт
Cork Hubbert
Киран Ша
Роберт Пикардо
Robert Picardo
Давид Беннент
David Bennent
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