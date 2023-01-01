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Эйс Вентура: Когда зовет природа Эйс Вентура: Когда зовет природа
Киноафиша Фильмы Эйс Вентура: Когда зовет природа Эйс Вентура: Когда зовет природа, 1995: актеры и роли
Ace Ventura: When Nature Calls Эйс Вентура: Когда зовет природа 1995 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Эйс Вентура: Когда зовет природа, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стив Одекерк Steve Oedekerk
В ролях
Джим Керри Джим Керри Jim Carrey Иэн МакНис Иэн МакНис Ian McNeice Саймон Кэллоу Саймон Кэллоу Simon Callow Боб Гантон Боб Гантон Bob Gunton Софи Оконедо Софи Оконедо Sophie Okonedo Томми Дэвидсон Tommy Davidson Мейнард Эзиаши Maynard Eziashi
Переводчик
Переводчик
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