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Эйс Вентура: Когда зовет природа
Эйс Вентура: Когда зовет природа, 1995: актеры и роли
Ace Ventura: When Nature Calls
Эйс Вентура: Когда зовет природа
1995 / США
6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Эйс Вентура: Когда зовет природа, 1995: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стив Одекерк
Steve Oedekerk
В ролях
Джим Керри
Jim Carrey
Иэн МакНис
Ian McNeice
Саймон Кэллоу
Simon Callow
Боб Гантон
Bob Gunton
Софи Оконедо
Sophie Okonedo
Томми Дэвидсон
Tommy Davidson
Мейнард Эзиаши
Maynard Eziashi
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Переводчик
Рецензия
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